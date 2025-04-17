PRC: в США резко упала доля американцев, считающих Россию врагом

Респондентам предлагалось оценить отношения между Вашингтоном и Москвой, выбрав один из вариантов: враг, партнер или соперник. Половина опрошенных (50%) заявила, что Россия является врагом США, 38% считают её соперником, а 9% видят в ней партнера. В отчете Pew Research Center подчеркивается, что доля американцев, считающих РФ враждебной страной, сократилась на 20% по сравнению с мартом 2022 года.