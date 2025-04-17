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PRC: в США резко упала доля американцев, считающих Россию врагом

В США 38% опрошенных американцев назвали Россию соперником Соединенных Штатов.

Источник: Аргументы и факты

Количество американцев, воспринимающих Россию как противника, достигло минимального значения с начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился исследовательским центром Pew Research Center (PRC).

Респондентам предлагалось оценить отношения между Вашингтоном и Москвой, выбрав один из вариантов: враг, партнер или соперник. Половина опрошенных (50%) заявила, что Россия является врагом США, 38% считают её соперником, а 9% видят в ней партнера. В отчете Pew Research Center подчеркивается, что доля американцев, считающих РФ враждебной страной, сократилась на 20% по сравнению с мартом 2022 года.

Кроме того, более половины участников опроса (53%) выразили мнение, что Соединенные Штаты не обязаны оказывать помощь Украине. 44% респондентов заявили об ответственности Вашингтона за поддержку Киева.

Опрос проводился среди 3605 совершеннолетних жителей США в период с 24 по 30 марта. Статистическая погрешность составляет 1,9 процентных пункта.

Ранее ВЦИОМ обнародовал результаты исследования об уровне счастья в России.