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Более 150 тыс. водителей такси Московского региона прошли обязательную аттестацию

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Свыше 150 тыс. водителей такси Москвы и Подмосковья прошли обязательную аттестацию. Этого количества водителей достаточно для того, чтобы ежедневно перевозить свыше 1,73 млн пассажиров, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса правительства столицы.

Источник: Агентство «Москва»

«Обязательную аттестацию уже прошли более 150 тысяч водителей такси», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

Он добавил, что столичное такси становится популярнее: в прошлом году жители и гости столицы воспользовались сервисом более 632 млн раз, а ежедневный пассажиропоток составлял 1,73 млн пассажиров — это рекордный показатель.

«Аттестация водителей такси действует в столице с прошлого года, с 1 марта 2025 года она стала обязательной. Это гарантия, что за рулем — профессионал, знающий город, соблюдающий правила и умеющий действовать в нештатных ситуациях. Благодаря системе аналитики работы такси КИС “АРТ”, которую Москва ввела первой в стране в 2021 году, на линию выходят только добросовестные специалисты», — уточнили в транспортном комплексе.

Там добавили, что водители, которые не успели пройти аттестацию, могут сделать это онлайн через систему КИС «АРТ» или очно, в аттестационном центре.

«Аттестация проверяет только те знания, которые являются обязательными для приема на работу по закону о такси. В 90% случаев водители сдают тестирование с первого раза», — заключили в мэрии.