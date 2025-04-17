Более 150 тыс. водителей такси Московского региона прошли обязательную аттестацию

«Аттестация водителей такси действует в столице с прошлого года, с 1 марта 2025 года она стала обязательной. Это гарантия, что за рулем — профессионал, знающий город, соблюдающий правила и умеющий действовать в нештатных ситуациях. Благодаря системе аналитики работы такси КИС “АРТ”, которую Москва ввела первой в стране в 2021 году, на линию выходят только добросовестные специалисты», — уточнили в транспортном комплексе.