Более 150 тыс. водителей такси Московского региона прошли обязательную аттестацию

«Обязательную аттестацию уже прошли более 150 тысяч водителей такси», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.
Он добавил, что столичное такси становится популярнее: в прошлом году жители и гости столицы воспользовались сервисом более 632 млн раз, а ежедневный пассажиропоток составлял 1,73 млн пассажиров — это рекордный показатель.
«Аттестация водителей такси действует в столице с прошлого года, с 1 марта 2025 года она стала обязательной. Это гарантия, что за рулем — профессионал, знающий город, соблюдающий правила и умеющий действовать в нештатных ситуациях. Благодаря системе аналитики работы такси КИС “АРТ”, которую Москва ввела первой в стране в 2021 году, на линию выходят только добросовестные специалисты», — уточнили в транспортном комплексе.
Там добавили, что водители, которые не успели пройти аттестацию, могут сделать это онлайн через систему КИС «АРТ» или очно, в аттестационном центре.
«Аттестация проверяет только те знания, которые являются обязательными для приема на работу по закону о такси. В 90% случаев водители сдают тестирование с первого раза», — заключили в мэрии.