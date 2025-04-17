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Макрон назвал конструктивными прошедшие в Париже переговоры по Украине

Эммануэль Макрон заявил, что прошедшие 17 апреля переговоры по ситуации на Украине были позитивными и конструктивными.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал конструктивными переговоры по ситуации на Украине, прошедшие в Париже 17 апреля при участии представителей США, Германии и Великобритании, а также Украины и Франции.

«Сегодня мы провели позитивные и конструктивные дискуссии о способе достижения как прекращения огня, так и полного и прочного мира», — написал французский лидер в личном аккаунте в социальной сети.

Макрон также подчеркнул, что провел беседу с главой киевского режима Владимиром Зеленским до начала переговорного процесса с делегациями стран, а также после завершения встречи.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении госсекретаря США Марко Рубио, что прошедшие в Париже переговоры по Украине с участием представителей американского государства показали возможность достичь завершения конфликта.