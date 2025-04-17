Океанолог Таврический: акулы чаще всего нападают на движущегося человека

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический рассказал, в каких случаях акулы нападают на людей.
К числу потенциально опасных мест относятся Мальдивы, Шри-Ланка, Египет и Бали. Именно там туристы сталкиваются с угрозой чаще всего.
При встрече с хищником главное не паниковать. Акулы нападают, когда голодны и видят движущийся объект.
— Любой движущийся объект, который кажется им съедобным, — сказал эксперт в разговоре с aif.ru.
Акула также нападет, если человек ранен, и акула чувствует кровь в воде.
Ранее, акула напала на россиянку, отдыхавшую на Мальдивах. Девушка смогла оттолкнуть хищницу, но получила сильную травму руки, пишет портал Страсти.
За поездку девушка заплатила около 30 тысяч рублей (350 долларов), но отель отказался вернуть деньги за экскурсию, пишет Life.ru.