Украинец Гераскевич поставил под сомнение репутацию новой главы МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич усомнился в безупречности репутации новой главы Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, выразив недовольство её позицией по вопросу участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом сообщает Sport-express.ua.
Он отметил, что был удивлён тем, что Ковентри в своей первой речи на посту руководителя МОК сделала акцент на африканских конфликтах, при этом проигнорировав ситуацию в Украине. По его мнению, это вызывает вопросы, особенно с учётом того, что за последнее десятилетие влияние России в Африке значительно возросло.
Гераскевич стал первым украинцем в истории скелетона, которому удалось пройти отбор на Олимпийские игры. В 2018 году он занял 12-е место на соревнованиях.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российских спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе, критикуют только те, кто против России.