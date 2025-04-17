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Украинец Гераскевич поставил под сомнение репутацию новой главы МОК

Сомнения возникли из-за позиции по допуску российских спортсменов к международным турнирам.

Источник: Аргументы и факты

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич усомнился в безупречности репутации новой главы Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, выразив недовольство её позицией по вопросу участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом сообщает Sport-express.ua.

Он отметил, что был удивлён тем, что Ковентри в своей первой речи на посту руководителя МОК сделала акцент на африканских конфликтах, при этом проигнорировав ситуацию в Украине. По его мнению, это вызывает вопросы, особенно с учётом того, что за последнее десятилетие влияние России в Африке значительно возросло.

Гераскевич стал первым украинцем в истории скелетона, которому удалось пройти отбор на Олимпийские игры. В 2018 году он занял 12-е место на соревнованиях.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российских спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе, критикуют только те, кто против России.