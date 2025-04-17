Украинец Гераскевич поставил под сомнение репутацию новой главы МОК

Он отметил, что был удивлён тем, что Ковентри в своей первой речи на посту руководителя МОК сделала акцент на африканских конфликтах, при этом проигнорировав ситуацию в Украине. По его мнению, это вызывает вопросы, особенно с учётом того, что за последнее десятилетие влияние России в Африке значительно возросло.