Трамп заявил о «фантастических цифрах» и решительной политике США в отношении торговых сделок

Американский лидер Дональд Трамп выступил перед журналистами с речью о новых импортных пошлинах США. Он отметил, что Вашингтон готов выслушать всех глав государств и заключить торговые сделки. С протестующими Белый дом поступит проще — согласует всё сам, заявил Дональд Трамп.
При этом президент США подчеркнул, что будет справедлив ко всем. Ни о какой отмене пошлин речи не идет, тарифы можно изменить в более выгодную сторону только путем сделки с Вашингтоном.
«Я думаю, вы увидите фантастические цифры, когда все это произойдет. Это происходит уже сейчас. Я имею в виду, что все хотят заключить сделку, а если они не хотят заключать сделку, то мы заключим ее за них», — заключил Дональд Трамп.
Хозяин Белого дома ответил и на вопросы об Украине. Дональд Трамп заявил, что ждет ответа от России по предложению об урегулировании конфликта уже на этой неделе.