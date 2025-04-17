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NV: на Украине в Кировоградской области арестовали месторождение лития

На Украине арестовали месторождение лития, разрабатываемое компанией «Укрлитийдобыча».

Источник: Комсомольская правда

Участки Полоховского месторождения лития в Кировоградской области Украины были арестованы по решению Печерского районного суда Киева. Информация об этом опубликована в украинском издании NV.

«Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения в Кировоградской области по требованию офиса генпрокурора», — передает издание.

По данным издания, разработкой участков занималась компания «Укрлитийдобыча», принадлежащая украинскому бизнесмену Сергею Табалову. Предприятие уже провело оценку месторождения в соответствии с международным стандартом JORK и планировало начать добычу лития.

Как отмечается в материале, в результате действий прокуратуры был заморожен единственный на Украине проект по добыче лития, имевший действующее спецразрешение. При этом журналисты обращают внимание, что арест участков произошел на фоне переговоров с США о сотрудничестве в сфере разработки украинских минеральных ресурсов, включая литиевые месторождения.

Накануне министр финансов США Скотт Бессент анонсировал: соглашение Украины и Штатов по редкоземельным металлам может быть подписано уже на этой неделе.