NV: на Украине в Кировоградской области арестовали месторождение лития

Участки Полоховского месторождения лития в Кировоградской области Украины были арестованы по решению Печерского районного суда Киева. Информация об этом опубликована в украинском издании NV.
«Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения в Кировоградской области по требованию офиса генпрокурора», — передает издание.
По данным издания, разработкой участков занималась компания «Укрлитийдобыча», принадлежащая украинскому бизнесмену Сергею Табалову. Предприятие уже провело оценку месторождения в соответствии с международным стандартом JORK и планировало начать добычу лития.
Как отмечается в материале, в результате действий прокуратуры был заморожен единственный на Украине проект по добыче лития, имевший действующее спецразрешение. При этом журналисты обращают внимание, что арест участков произошел на фоне переговоров с США о сотрудничестве в сфере разработки украинских минеральных ресурсов, включая литиевые месторождения.
Накануне министр финансов США Скотт Бессент анонсировал: соглашение Украины и Штатов по редкоземельным металлам может быть подписано уже на этой неделе.