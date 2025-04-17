NV: на Украине в Кировоградской области арестовали месторождение лития

Как отмечается в материале, в результате действий прокуратуры был заморожен единственный на Украине проект по добыче лития, имевший действующее спецразрешение. При этом журналисты обращают внимание, что арест участков произошел на фоне переговоров с США о сотрудничестве в сфере разработки украинских минеральных ресурсов, включая литиевые месторождения.