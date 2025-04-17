Орбакайте снизила гонорар за корпоративы почти вдвое

Кристина Орбакайте снизила гонорары на свои выступления почти в два раза. Ранее певица просила за свой выход на сцену на частных мероприятиях шесть миллионов рублей, но в последнее время сумма значительно сократилась.
Тем не менее, торг менеджмент артистки начинает с самой высокой суммы — с 6 млн, организаторы делают вид, что все даты у артистки расписаны и на нее большой спрос.
Мол, певица сама решает, на каких мероприятиях выступать, а какие проигнорировать. Но во время диалога ставка постепенно падает до 3−4,5 млн рублей, пишет Super.
Гонорар певицы в случае выступления за рубежом — 50 тысяч евро. За выступление в России просят в среднем 4,5 миллиона рублей.
Продюсеры отмечают, что у Орбакайте сейчас не лучший этап в карьере. В США спрос на артистку отсутствует, залы обычно остаются пустыми. Так что иногда Орбакайте выступает вместе с отчимом — юмористом Максимом Галкиным*.
А вот его гонорар уже много лет остается неизменным — 150 тыс.евро.
*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.