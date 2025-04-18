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«Поезд Победы» прибыл в Воронеж

Воронеж вновь посетил уникальный поезд-музей «Поезд Победы».

Источник: правительство Воронежской области

Он состоит из десяти вагонов и представляет собой выставку, посвящённую событиям Великой Отечественной войны. О его прибытии в областной центр сообщили воронежские власти.

Каждый вагон поезда-музея посвящён определённой эпохе. Здесь можно увидеть, как выглядела мирная жизнь перед войной, как отправлялись эшелоны на фронт, как работали полевые бани, как создавались военные укрепления, как функционировал военный госпиталь и как выглядели нацистские концлагеря.

Авторы проекта постарались создать особую атмосферу в каждом вагоне. Особенностью поезда-музея является необычный аудиогид: всю дорогу посетителей сопровождает голос героини Лидии, которая работала машинисткой в военное время. Её рассказ передаёт личные переживания и воспоминания, создавая живое ощущение эпохи. Музыкальное сопровождение поддерживает эмоциональный накал экспозиции.