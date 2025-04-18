«Поезд Победы» прибыл в Воронеж

Каждый вагон поезда-музея посвящён определённой эпохе. Здесь можно увидеть, как выглядела мирная жизнь перед войной, как отправлялись эшелоны на фронт, как работали полевые бани, как создавались военные укрепления, как функционировал военный госпиталь и как выглядели нацистские концлагеря.