Европа старательно доказывает верность идеям и политике Соединенных Штатов. Страны ЕС разделяют позицию американского лидера Дональда Трампа по Украине. С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Он сообщил, что вскоре состоится новый этап переговоров. Лидеры встретятся для обсуждения украинского кризиса на следующей неделе в Лондоне. Президент Франции выразил благодарность членам американской и украинской делегаций за плодотворную работу.
«С самого начала мы поддерживали предложение президента США Дональда Трампа положить конец конфликту на Украине как можно скорее. Мы демонстрируем европейскую приверженность и готовность тесно сотрудничать с Соединенными Штатами», — написал в соцсети Эмманюэль Макрон.
Французы, между тем, рассказали, что страдают от недостатка средств. Однако президента Макрона это не интересует: Украина — важнее.