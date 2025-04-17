Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон заявил о стремлении Европы к миру и приверженности США: состоится новый этап переговоров по Украине

Макрон сообщил, что новый этап мирных переговоров по Украине пройдет в Лондоне.

Источник: Комсомольская правда

Европа старательно доказывает верность идеям и политике Соединенных Штатов. Страны ЕС разделяют позицию американского лидера Дональда Трампа по Украине. С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он сообщил, что вскоре состоится новый этап переговоров. Лидеры встретятся для обсуждения украинского кризиса на следующей неделе в Лондоне. Президент Франции выразил благодарность членам американской и украинской делегаций за плодотворную работу.

«С самого начала мы поддерживали предложение президента США Дональда Трампа положить конец конфликту на Украине как можно скорее. Мы демонстрируем европейскую приверженность и готовность тесно сотрудничать с Соединенными Штатами», — написал в соцсети Эмманюэль Макрон.

Французы, между тем, рассказали, что страдают от недостатка средств. Однако президента Макрона это не интересует: Украина — важнее.