Макрон заявил о стремлении Европы к миру и приверженности США: состоится новый этап переговоров по Украине

«С самого начала мы поддерживали предложение президента США Дональда Трампа положить конец конфликту на Украине как можно скорее. Мы демонстрируем европейскую приверженность и готовность тесно сотрудничать с Соединенными Штатами», — написал в соцсети Эмманюэль Макрон.