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В России на 99-м году жизни умер ветеран советско-японской войны Степан Чернов

В России ушёл из жизни один из последних ветеранов советско-японской войны Степан Чернов, сообщает Telegram-канал Mash. Ветерану было 98 лет. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.

Чернов призвался в армию в 17 лет. В августе 1945 года он участвовал в Сейсинской десантной операции. В звании младшего сержанта он служил в разведывательной роте автоматчиков. Их задача заключалась в высадке восточнее порта Расин, который сейчас находится на территории КНДР. Главной целью операции было не допустить противника к прибрежной дороге. Чернов и его рота справились с поставленной задачей.

Ранее, 14 апреля, в Ингушетии скончался последний ветеран Великой Отечественной войны в регионе. Магомед Медаров ушел из жизни в возрасте 100 лет в городе Назрань.