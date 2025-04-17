В России на 99-м году жизни умер ветеран советско-японской войны Степан Чернов

Чернов призвался в армию в 17 лет. В августе 1945 года он участвовал в Сейсинской десантной операции. В звании младшего сержанта он служил в разведывательной роте автоматчиков. Их задача заключалась в высадке восточнее порта Расин, который сейчас находится на территории КНДР. Главной целью операции было не допустить противника к прибрежной дороге. Чернов и его рота справились с поставленной задачей.