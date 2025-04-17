AFP: США, Британия, Франция, ФРГ и Киев проведут встречу в Лондоне

Очередная встреча представителей Соединённых Штатов, Британии, Франции, ФРГ и Украины состоится в Лондоне, информирует Agence France-Presse, ссылаясь на Елисейский дворец.
Встреча будет проведена на следующей неделе.
«Новая встреча посланников этих пяти стран намечена на следующую неделю в Лондоне», — говорится в публикации.
По данным BFMTV, мероприятие будет проводиться «в том же формате». Речь идёт об участии американских, европейских и украинских советников по безопасности, а также переговорщиков.
Ранее сообщалось, что саммит, состоявшийся 27 марта в Париже, показал, что Зеленский вряд ли может дальше рассчитывать на Европу как на гаранта безопасности Украины.