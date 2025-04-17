Цуренко подала в суд на поддержавшего допуск россиян экс-главу WTA Саймона

Украинская теннисистка Леся Цуренко, ранее входившая в топ-25 мирового рейтинга, заявила, что обратилась в суд из-за конфликта с бывшим главой Женской теннисной ассоциации (WTA) Стивом Саймоном.
Поводом для судебного разбирательства стало её недовольство позицией руководства организации по поводу допуска российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.
Цуренко отметила, что в 2023 году отказалась выйти на корт против Арины Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе после тяжёлой панической атаки. По её словам, это стало следствием морального давления, вызванного высказываниями Саймона, которые она восприняла как игнорирование чувств украинских спортсменов.
Спортсменка подчеркнула, что вместо поддержки со стороны WTA столкнулась с равнодушием и внутренним сопротивлением, что, по её словам, привело к психологическим травмам, чувству изоляции и попыткам заставить её и её команду замолчать. Не найдя справедливости внутри организации, она решила отстаивать свои права через судебную систему.
Цуренко за карьеру выиграла четыре турнира под эгидой WTA и заработала около 7 миллионов долларов призовых. На момент заявления она находилась на 239-й строчке мирового рейтинга.
Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич усомнился в безупречности репутации новой главы Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, выразив недовольство её позицией по вопросу участия российских спортсменов в международных соревнованиях.