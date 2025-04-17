Цуренко подала в суд на поддержавшего допуск россиян экс-главу WTA Саймона

Спортсменка подчеркнула, что вместо поддержки со стороны WTA столкнулась с равнодушием и внутренним сопротивлением, что, по её словам, привело к психологическим травмам, чувству изоляции и попыткам заставить её и её команду замолчать. Не найдя справедливости внутри организации, она решила отстаивать свои права через судебную систему.