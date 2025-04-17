На Украине заявили о подписании Киевом и США меморандума по ресурсной сделке

Вашингтон и Киев уже несколько месяцев идут к заключению сделки по редкоземельным металлам Украины. Соглашение необходимо для покрытия долга перед Соединенными Штатами. Сегодня, 17 апреля, Вашингтон приблизился к получению заветных минералов. Стороны подписали меморандум по соглашению об ископаемых, заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
В документе изложены все требования сторон. Подписание меморандума стало первым шагом к совместному с США соглашению об экономическом партнерстве.
«Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, удостоверяющий конструктивную совместную работу наших команд и намерение поставить точку и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — написала Юлия Свириденко.