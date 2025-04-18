Что можно и нельзя делать в Великую субботу 19 апреля, которую называют Пасхальный сочельник

В церквях в Великую субботу проводиться специальная служба, получившая название Полунощница. В момент ее проведения из центра храма забирают Плащаницу и уносят в алтарь. Священники начинают службу в темных одеждах, алтарь закрыт темным полотном. Именно в Страстную субботу в Иерусалиме в храме Воскресения сходит Благодатный огонь. Кроме того, в храмах на протяжении всего дня освящают пасхальные корзины. Чаще всего они состоят из куличей, соли, хлеба, яиц, мясных изделий (содержимое может отличаться в зависимости от региона Беларуси).