Что можно и нельзя делать в Великую субботу 19 апреля, которую называют Пасхальный сочельник

В Беларуси православные верующие отмечают Великую (Страстную) субботу, или Пасхальный сочельник 19 апреля. Название возникло из-за того, что в указанный день освящали куличи в церквях перед Пасхой. Также есть еще одно название — Тихая.
Великая суббота, история.
В указанный день вспоминают историю погребения, а также пребывания по гробе тела Иисуса Христа. После чего случилось его сошествие в мир мертвых и дальнейшее воскресение.
Великая суббота, традиции.
В церквях в Великую субботу проводиться специальная служба, получившая название Полунощница. В момент ее проведения из центра храма забирают Плащаницу и уносят в алтарь. Священники начинают службу в темных одеждах, алтарь закрыт темным полотном. Именно в Страстную субботу в Иерусалиме в храме Воскресения сходит Благодатный огонь. Кроме того, в храмах на протяжении всего дня освящают пасхальные корзины. Чаще всего они состоят из куличей, соли, хлеба, яиц, мясных изделий (содержимое может отличаться в зависимости от региона Беларуси).
Великая суббота, что нельзя делать.
Под запретом развлечения, застолья, шумные вечеринки. Не рекомендуется заниматься тяжелым трудом. День не подходит для того, чтобы стричь волосы. Под запретом ссоры, конфликты. Не следует много смеяться. Предки верили, что это может обернуться слезами на протяжении целого года. Не стоит давать деньги в долг.
Великая суббота, что можно делать.
По традиции, следует сходить в храм на службу. Именно в Великую субботу занимаются приготовлением блюд на Пасху. Вместе с тем в указанный день принято просить прощения у тех, с кем в ссоре.
Великая суббота, народные приметы.
Согласно приметам, туман говорит про сухую погоду до конца апреля. Вместе с тем яркое Солнце 18 апреля предупреждает о морозах.
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