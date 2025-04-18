Что можно и нельзя делать в Федулов день 18 апреля, который называют Ветреник

Православная церковь 18 апреля вспоминает святого Феодула. В народе отмечают Федулов день. Есть еще одно название — Ветреник. Все дело в том, что с указанного дня начинал дуть теплый ветер.
Что нельзя делать 18 апреля.
Мужчинам рекомендуется отказаться от тяжелого физического труда. Не следует выбрасывать мусор из окна. Предки верили, что это может привести к потере благосостояния. Запрещено ругаться, провоцировать конфликты. Указанное может привести к серьезному конфликту.
Что можно делать 18 апреля.
По традиции, 18 апреля было принято открывать окна. Предки верили, что ветер и воздух в данный день обладают особыми свойствами.
Согласно приметам, птицы, вьющие гнезда на солнечной стороне, предсказывают холодное лето. Сильный дождь обещает большое количество грибов.
Ранее что можно и нельзя делать в Великую пятницу 18 апреля, которую называют Страстной.
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