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Что можно и нельзя делать в Федулов день 18 апреля, который называют Ветреник

Собрали, что можно и нельзя делать 18 апреля, когда отмечают Федулов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 18 апреля вспоминает святого Феодула. В народе отмечают Федулов день. Есть еще одно название — Ветреник. Все дело в том, что с указанного дня начинал дуть теплый ветер.

Что нельзя делать 18 апреля.

Мужчинам рекомендуется отказаться от тяжелого физического труда. Не следует выбрасывать мусор из окна. Предки верили, что это может привести к потере благосостояния. Запрещено ругаться, провоцировать конфликты. Указанное может привести к серьезному конфликту.

Что можно делать 18 апреля.

По традиции, 18 апреля было принято открывать окна. Предки верили, что ветер и воздух в данный день обладают особыми свойствами.

Согласно приметам, птицы, вьющие гнезда на солнечной стороне, предсказывают холодное лето. Сильный дождь обещает большое количество грибов.

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