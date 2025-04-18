Можно ли печь куличи в Страстную пятницу: священник дал ответ

Священник подчеркнул: важно помнить, что подготовка к празднику Христова Воскресения — это не только уборка в доме и приготовление праздничных блюд, но и особенное внимание к духовной жизни. Пасхе предшествует Великий пост. Это время, когда православные ограничивают себя в еде, а также воздерживается от излишней суеты и развлечений.