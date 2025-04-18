Можно ли печь куличи в Страстную пятницу: священник дал ответ

Страстная пятница — один из самых строгих дней Великого поста. У верующих часто возникает вопрос — можно ли готовить в этот день праздничные блюда, в частности печь куличи? Ответ на этот вопрос KP.RU дал член Совета священников-блогеров, священник Альвиан Тхелидзе.
— Можно. Только нужно помнить, что в этот день очень строгий пост. Желаю повару крепости удержаться от манящего вида и запаха сдобных куличей. Ведь пробовать можно только на Пасху, — пояснил отец Альвиан.
Священник подчеркнул: важно помнить, что подготовка к празднику Христова Воскресения — это не только уборка в доме и приготовление праздничных блюд, но и особенное внимание к духовной жизни. Пасхе предшествует Великий пост. Это время, когда православные ограничивают себя в еде, а также воздерживается от излишней суеты и развлечений.
Особенно рекомендуется посещать в эту неделю богослужения в храмах, а также исповедоваться и причаститься в Великий четверг.
— Конечно, не всегда есть возможность посетить все богослужения Страстной седмицы, но стремиться к этому надо, — добавил священник.