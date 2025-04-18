Календарь на 18 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

С давних времен на Руси чтили память мучеников, пострадавших за веру, — диакона Агафопода и чтеца Феодула. Праздник в честь них был плотно связан с народными традициями и приметами. К этому дню в поля прилетал по-настоящему весенний ветер, а еще просыпались сверчки, бабочки и божьи коровки. На Федула было принято проветривать избы после долгой зимы. А еще крестьяне внимательно изучали снег в оврагах: если его там было немного — пора начинать пахать.