RadioZet: в Польше неделю скрывают данные о взрыве в аэропорту Варшавы

Власти Польши в течение семи и более дней не говорили о произошедшем взрыве в столичном аэропорту имени Шопена. Об этом сообщает радиостанция RadioZet.
Напомним, что в аэропорту Шопена в Варшаве взроввался мусоровоз, создавший эффект огненного шара. Возгорание произошло из-за легковоспламеняющихся отходов в грузовом отсеке.
«Инцидент произошел 6 апреля этого года. Во время опорожнения одного из мусорных контейнеров в первом терминале аэропорта имени Шопена внутри мусоровоза раздался звук, похожий на взрыв, а затем появился огненный шар», — передает радиостанция.
По информации радиостанции, водитель мусоровоза не пострадал серьезно, поскольку в момент взрыва находился на некотором расстоянии от автомобиля.
Компания по вывозу отходов направила в аэропорты специальное письмо. В нем рассказали о причинах воспламенения контейнера.
«Вместо предполагаемых бытовых отходов в контейнере оказались легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы, что и стало причиной взрыва во время использования функции уплотнения мусора», — следует из текста сообщения.
В марте в Великобритании произошел авиационный коллапс. Так, крупнейший аэропорт королевства — Хитроу — приостановил работу из-за взрыва и пожара на электроподстанции. Без возможности вылететь в назначенное время остались пассажиры 1357 рейсов. Также сообщалось, что воздушные суда перенаправили в резервные аэропорты, при этом они перегружены сверх нормы. Десятки перевозчиков полностью прекратили полеты. Сбой по цепочке нарушил работу всей международной авиационной инфраструктуры.
7 апреля на на северо-западе Парижа рядом со зданием суда возник крупный пожар. По данным городских пожарных, огонь вспыхнул на бульваре Дуомо. В результате часть кольцевой трассы возле района Пор д’Аньер была временно закрыта для движения. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от посещения этого района. Позднее в социальных сетях активно стали публиковать фото и видео с массивным дымовым облаком, нависшим над городом. Материалы поступают как от очевидцев, так и от новостных телеканалов.