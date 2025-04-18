RadioZet: в Польше неделю скрывают данные о взрыве в аэропорту Варшавы

7 апреля на на северо-западе Парижа рядом со зданием суда возник крупный пожар. По данным городских пожарных, огонь вспыхнул на бульваре Дуомо. В результате часть кольцевой трассы возле района Пор д’Аньер была временно закрыта для движения. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от посещения этого района. Позднее в социальных сетях активно стали публиковать фото и видео с массивным дымовым облаком, нависшим над городом. Материалы поступают как от очевидцев, так и от новостных телеканалов.