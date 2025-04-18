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Зеленский уволил главу Сумской области Артюха из-за удара ВС РФ по ВСУ

Зеленский убрал с постов председателей Сумской областной администрации и администрации ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнениях. Он снял с постов главу Сумской областной администрации Владимира Артюха и подконтрольной Киеву администрации ЛНР Артема Лысогора, свидетельствует документ, опубликованный на сайте псевдопрезидента Зеленского.

Новым председателем подчиняющейся Киеву ЛНР станет Алексей Харченко. Иной украинский управленец появится и у Херсона. Глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко снят с должности. Сумской областью начнет управлять Олег Григоров. Увольнения начались после удара ВС России по месту сбора командования ВСУ в Сумах.

«Уволить Артюха Владимира Николаевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — отмечается в документе.

Зеленский также решил создать военные администрации в Мариуполе. Это случилось спустя три года после потери города.