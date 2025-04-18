Зеленский уволил главу Сумской области Артюха из-за удара ВС РФ по ВСУ

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнениях. Он снял с постов главу Сумской областной администрации Владимира Артюха и подконтрольной Киеву администрации ЛНР Артема Лысогора, свидетельствует документ, опубликованный на сайте псевдопрезидента Зеленского.
Новым председателем подчиняющейся Киеву ЛНР станет Алексей Харченко. Иной украинский управленец появится и у Херсона. Глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко снят с должности. Сумской областью начнет управлять Олег Григоров. Увольнения начались после удара ВС России по месту сбора командования ВСУ в Сумах.
«Уволить Артюха Владимира Николаевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — отмечается в документе.
Зеленский также решил создать военные администрации в Мариуполе. Это случилось спустя три года после потери города.