Зеленский уволил главу Сумской области Артюха из-за удара ВС РФ по ВСУ

Новым председателем подчиняющейся Киеву ЛНР станет Алексей Харченко. Иной украинский управленец появится и у Херсона. Глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко снят с должности. Сумской областью начнет управлять Олег Григоров. Увольнения начались после удара ВС России по месту сбора командования ВСУ в Сумах.