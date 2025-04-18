С 1 мая подешевеет часть недвижимости на первичном рынке. Что произойдёт с ценами

Цены на новостройки будут умеренно расти, в среднем на 10% за полгода. Влияет на это стабилизация экономических и политических событий во всём мире, наличие рассрочек, отсутствие доступной ипотеки и льготных программ на вторичном рынке, снижение остатков у застройщиков по лотам на экспозиции, финансовые сложности у крупных девелоперов. В премиум-сегменте прогнозируются темпы роста цен на 15−20% в ближайшие шесть месяцев. Всё чаще региональные девелоперы предпочитают строить недвижимость премиум-сегмента в своих городах-миллионниках, а не рваться в Москву или Санкт-Петербург. Это связано с желанием местных, региональных жителей жить в премиальных комплексах, а отсутствие ЖК такого формата в регионах даёт перекос спроса. Сейчас в этом сегменте спрос выше предложения. Такая ситуация обычно приводит к росту цен. Об этом рассказал управляющий партнёр Penny Lane Realty Андрей Садо.