С 1 мая подешевеет часть недвижимости на первичном рынке. Что произойдёт с ценами

Какие тренды наметились на первичном рынке в середине весны.
По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в марте 2025 года на рынке первичной недвижимости городов-миллионников медианная стоимость метра увеличилась на 0,6% и достигла 181 тысячи рублей. В 11 из 16 мегаполисов отмечается увеличение цены.
Медианная стоимость метра в новостройках сократилась в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В Перми и Нижнем Новгороде наблюдалось незначительное сокращение цены, что может считаться стагнацией.
В среднем по российским мегаполисам количество объявлений о продаже новостроек в марте 2025 года увеличилось на 3,2% относительно февраля, что связано с маркетинговой активностью девелоперов. Отмечается, что доля покупок объектов с рассрочкой в структуре сделок на первичном рынке растёт.
— Говоря о спросе, мы видим, что по итогам первого квартала 2025 года активность в сделках с новостройками несколько сократилась. В феврале на первичном рынке наблюдалось заметное оживление, во многом благодаря росту интереса к предложениям с рассрочкой. Этот формат предложений от девелоперов оказался достаточно эффективным и отразился на увеличении объёма продаж. Однако сейчас на рынке активны только некоторые категории покупателей — в основном те, кто располагает значительными сбережениями или полностью готов оплатить жильё наличными. Такие покупатели, как правило, рассматривают недвижимость для собственного проживания. Поэтому любые инициативы со стороны застройщиков — будь то скидки, субсидированные ставки или рассрочка — могут только поддерживать спрос, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
Основные тренды, которые будут оказывать влияние на рынок ближайшие месяцы: распространение семейной ипотеки на рынок вторички в городах с невысокими объёмами строительства, дальнейшее укрепление позиций премиум- и элитного класса на рынке Москвы и увеличение доли таких проектов в структуре предложения, смягчение денежно-кредитной политики и условий на ипотечном рынке, увеличение себестоимости строительства, замедление темпов строительства. Эти моменты отметила руководитель направления «Аналитика» Est-a-Tet Светлана Комиссарова.
Прогноз цен на первичную недвижимость с 1 мая.
Евгений Белокуров ожидает, что в конце весны и начале лета спрос на первичном рынке будет оставаться в положении стагнации или незначительного снижения. Это связано в том числе с сезонными факторами. Традиционно в период длинных выходных, а также в начале лета спрос на рынке недвижимости несколько снижается.
— Экономическая активность и интерес к сделкам становятся более умеренными, что в конечном итоге отразится и на объёме предложения, а также ценах. Мы ожидаем, что стоимость метра в новостройках в среднем по российским мегаполисам ожидает стагнация, — добавил Евгений Белокуров.
Инфляция сохраняется, растут цены на стройматериалы, есть дефицит рабочей силы. Поэтому рост цен в номинальном выражении (несомненно) продолжится, вопрос только — в каких объектах и на сколько. Эти факторы перечислила генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.
— Тем не менее в отдельных проектах мы уже наблюдаем существенные скидки — в основном это касается комплексов, у которых вот-вот ожидается ввод в эксплуатацию, а распроданность низкая. В таких ЖК девелоперы сталкиваются с проблемой, при которой эскроу-счета не наполняются, — добавила Яна Глазунова.
Цены на новостройки будут умеренно расти, в среднем на 10% за полгода. Влияет на это стабилизация экономических и политических событий во всём мире, наличие рассрочек, отсутствие доступной ипотеки и льготных программ на вторичном рынке, снижение остатков у застройщиков по лотам на экспозиции, финансовые сложности у крупных девелоперов. В премиум-сегменте прогнозируются темпы роста цен на 15−20% в ближайшие шесть месяцев. Всё чаще региональные девелоперы предпочитают строить недвижимость премиум-сегмента в своих городах-миллионниках, а не рваться в Москву или Санкт-Петербург. Это связано с желанием местных, региональных жителей жить в премиальных комплексах, а отсутствие ЖК такого формата в регионах даёт перекос спроса. Сейчас в этом сегменте спрос выше предложения. Такая ситуация обычно приводит к росту цен. Об этом рассказал управляющий партнёр Penny Lane Realty Андрей Садо.
— Повышения цен не будет. Уверен, что девелоперы постараются сохранить текущие цены и увеличить количество фактически продаваемых лотов, — считает СЕО IT-компании «Философт», разработчик «Цифровой модели рынка недвижимости» Иван Власов.
9 апреля на заседании Госдумы был представлен годовой отчёт Банка России за 2024 год, из которого стало понятно, что в ближайшее время ключевую ставку не планируют снижать, а значит, пока дорогие кредиты остаются. Это касается и покупателей, и девелоперов. При сохранении высокой ключевой ставки ситуация может ухудшиться: замедление сроков сдачи, сокращение выхода новых проектов и возможные банкротства/перепродажа объектов. Эти моменты отметила начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики компании «Главстрой» Елизавета Родина.
Она пояснила, что цены предложения продолжают активный рост. При этом после вступления в силу ипотечного стандарта, запрещающего наценки к стоимости квартиры за субсидирование ипотечной ставки, цена предложения теперь является предметом для последующего торга и финальная цена сделки зависит от схемы покупки, где максимальный дисконт предоставляется при 100-процентной оплате. Таким образом, растёт разрыв между средней ценой предложения и средней ценой сделки, в том числе за счёт роста размера дисконта.
— Что касается цен, то в обозримом горизонте мы прогнозируем небольшой рост либо стагнацию, но точно не падение. Для этого нет предпосылок. Во-первых, себестоимость проектов не позволяет застройщику существенно снизить цены. Во-вторых, условия договоров проектного финансирования, подписанные с банками, вряд ли будут пересмотрены в сторону снижения процента по кредиту на фоне высокой ключевой ставки. Это главные ценообразующие факторы, — рассказал руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков.
В ближайшее время значительных изменений цен на недвижимость не произойдёт: нет причин для ощутимого роста или падения. Скорее всего, мы увидим умеренную волатильность, с небольшими колебаниями цен в зависимости от региона и типа недвижимости. Такой прогноз сделала руководитель отдела продаж девелоперской компании «Эволюция» Елена Горячева.
Прогноз может значительно меняться в зависимости от локации, политики каждого конкретного застройщика и других факторов. Рассмотрим Сочи. С большой вероятностью, цены на первичку продолжат падать, поскольку застройщикам необходимо пополнять эскроу-счета для уменьшения процентов за пользование средствами банков-партнёров. Например, не так давно один из крупнейших девелоперов города Сочи предложил скидку 50% на несколько объектов (два — жилого назначения и один — гостиничного). По итогу, будучи введёнными в реализацию, все эти объекты сейчас стоят меньше, чем на протяжении всех трёх лет, пока они строились. Об этом рассказал основатель Vorobev Realty Group Марат Воробьёв.
Как изменится с 1 мая стоимость первичного загородного жилья.
Если говорить про ИЖС, то в основном первый вопрос потенциального покупателя небольшого дома — «сколько стоит?», а второй — «а можно ли дешевле?» На эти моменты обратил внимание руководитель строительной компании Halle House Вячеслав Котлов.
— Чтобы сэкономить на стоимости, массовый сегмент отдаёт предпочтение компактным домам. В идеале — с возможностью роста. Например, в этом сезоне построить гостиную со спальней, а в следующем — ещё пару спален. Стоимость, за которую сейчас люди хотят построить дом, — 8−10 миллионов рублей. В среднем ценовом сегменте комфортная стоимость дома начинается от 15 миллионов рублей. Здесь приоритет направлен на качество и эргономику строения, проработку фасадных решений и дизайна, — отметил Вячеслав Котлов.
В премиальном сегменте трендом являются продуманные умные технологии. Система видеонаблюдения, контроль входа в дом, голосовой помощник в каждом помещении, поддержка комфортного климата. Что касается стоимости, в мае она не изменится. Реализация такой внутренней отделки дома вместе с инженерией обойдется от 70 тысяч рублей за квадратный метр. Такое мнение высказал генеральный директор строительно-инженерной компании «Эколайф» Руслан Халусов.