Трамп: через 3−4 недели США и КНР могут выйти на договоренности по торговле

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что США и Китай достигнут торгового соглашения в ближайший месяц. Об этом американский глава рассказал журналистам в Белом доме.
«Я бы думал, что в течение следующих трех-четырех недель все может быть заключено», — ответил Трамп, анализируя напряженное торговое противостояние между Америкой и КНР, обострившееся после введения Вашингтоном дополнительных таможенных сборов.
Ранее американский лидер ввел пошлины на товары, которые поступают в США, против 185 стран. По словам Трампа, подобное решение начнет «золотой век Америки».
Позднее Пекин отреагировал на решение Вашингтона. Тогда американский президент предупредил, что готов ужесточать тарифную политику в отношении Китая, если Пекин введет ответные торговые пошлины. Однако КНР нашла способ обойти эти ограничения — теперь Китай планирует развивать сотрудничество с ЕС.