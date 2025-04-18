СМИ: в Нарве растут очереди из желающих попасть на Пасху в Россию

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В эстонском городе Нарва растет очередь из желающих попасть в Россию на пасхальные праздники, пишет РБК.
«Поток людей из Эстонии в РФ через данный пограничный переход возрос “в связи с длинными пасхальными выходными и школьными каникулами в некоторых странах Балтии и Скандинавии”, — рассказала РБК генеральный директор АО “Евролайнс” Наталья Арефьева.
При этом подчеркивается, что желающие попасть в Россию через пропускной пункт в Нарве вынуждены ждать по пять и более часов.
Ранее Федеральная таможенная служба России сообщила, что Эстония приостановит работу погранпункта «Нарва-1» для пешеходов с 30 апреля по 2 мая 2025 года.