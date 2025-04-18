Демограф Ткаченко призвал россиянок не раздвигать ноги до свадьбы

«Тысячелетия абсолютно во всех культурах во всех уголках земли прекрасно знали, ~что необходимо целомудрие для женщин и что аборты делать нельзя~. Вы вряд ли сможете без особого исследования назвать мне период и страну в истории человечества до XX века, где это не было бы общепризнанным табу, скрепой, законом — как хотите, так и называйте. Люди, которым не нравится этот тезис, — они просто не дружат с логикой, историей и естеством. Я не девиантолог и не психотерапевт, чтобы обсуждать таких персонажей», — резюмировал Ткаченко.