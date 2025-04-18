Пропажа Ферита и прощание с Сейран: Как сценаристы накосячили в финале «Зимородка»

«Зимородка», без сомнения, можно поставить в один ряд с ещё одним нашумевшим сериалом «Постучись в мою дверь». Первый сезон побил все рекорды и покорил миллионы зрительниц по всему миру. Второй сезон вызвал критику из-за частой смены сценаристов и введения новых героев, а третий оказался полностью провальным. До конца его досмотрели лишь самые стойкие.
В финальной серии, как и настаивали все зрители, Ферит выжил. Драма его спасения прошла быстро, а дальше началась ностальгическая часть. По просьбе приёмного сына, Тишко, все герои рассказывают о себе и своей жизни. Эта идея действительно была удачной. Показывали яркие и ключевые моменты сериала, вспоминали бывших героев. Красивое прощание. Но… даже после финала появилось ещё больше вопросов.
Ошибка в переводе.
То, что турецких сценаристов «Зимородка» постоянно обвиняют в неточностях и отсутствии объяснений, уже привычное дело. Но в самом начале финальной серии грубо ошиблись российские переводчики. В эпизоде, когда Гюльгюн, приехавшая на машине с Орханом в особняк, подала милостыню с просьбой помолиться в память о Сейран…
Удивительно, но главной героини дома не оказалось, что вызвало шок. Неужели она умерла? Но нет. Гюльгюн попросила помолиться и принять дар в благодарность за окончание Сейран учёбы. Главная героиня оказалась жива и здорова, она окончила университет и принимала поздравления от членов семьи.
Однако грубая ошибка заставила понервничать многих.
Сейран снова без Ферита.
Возмущения фанатов вызвали действия сериала, быстро перенёсшего события на четыре года вперёд и почти не показавшего беременность Сейран и развитие их отношений. Все поклонники СейФера с особым трепетом ждали моментов их любви, нежности и заботы. Показали лишь её роды — и на этом всё. Но если это ещё можно как-то понять, то отсутствие Ферита в ключевых сценах никак не объяснить.
Сценаристы, видимо, планировали убить главного героя, но пошли на поводу у зрителей и быстро переписали сценарий. Ферит уезжает за дедушкой Халисом, выходит пару раз на видеосвязь с семьёй на фоне какой-то лестницы — и всё. Сам Халис вернулся в особняк один — без внука. Затем, нет мужа Сейран за ужином, где собралась вся семья и приёмный сын, Тишко, вручил нарисованное генеалогическое древо семьи Корхан. Сейран ещё спросила у дедушки, где Ферит. Халис заверил, что он уехал по делам и всё хорошо. Серьёзно?!
Заметьте, Ферита не показали и в момент, когда Сейран рожала. Якобы она отпустила его и он должен был улететь, но в последний момент не сел в самолёт. Там нет ни одного кадра с главным героем.
Ранее сообщалось, что сразу после съёмок в сериале актёр Мерт Рамазан Демир, сыгравший Ферита, должен был пойти в армию. Скорее всего, так и случилось — и сценаристы в спешке изменили сценарий и досняли всё без него. Но именно отсутствие Ферита вызвало огромную критику. Три года все пристально следили за историей Сейран и Ферита, но финал был посвящён всем, кроме них.
Возвращение Халиса Аги.
Одним из трогательных моментов было возвращение главы семейства Корхан Халиса Аги в особняк из больницы, где он проходил длительное лечение. Он со слезами на глазах впервые увидел своих внуков. И тут же появились вопросы, которые испортили всю картину. Почему все четыре года дедушка не приезжал в особняк? Он же после экстренной операции быстро оправился и явился в дом! Почему внуки не звонили ему, например, по видеосвязи? Или сами внуки с родителями не поехали повидать Халиса? Как такое вообще возможно?
Сериал «Зимородок» завершился, а ощущения неоднозначные. Ответы на многие вопросы мы, к сожалению, уже не получим. Например, куда исчезли Латиф и Кайя, что случилось с Серпиль, как воссоединились Суна и Абидин… Третий сезон оказался провальным, хотя его и смотрело огромное количество зрителей. То, как быстро вводили и выводили героев, как меняли характеры и поведение тех же Суны и Абидина… Зачем всё это было нужно?
Однако историю Сейран и Ферита, покорившую зрителей с первых серий, сложно будет забыть. Это было невероятно! И очень грустно осознавать, что «зимородок» улетел и уже не вернётся.