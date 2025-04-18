Пропажа Ферита и прощание с Сейран: Как сценаристы накосячили в финале «Зимородка»

Одним из трогательных моментов было возвращение главы семейства Корхан Халиса Аги в особняк из больницы, где он проходил длительное лечение. Он со слезами на глазах впервые увидел своих внуков. И тут же появились вопросы, которые испортили всю картину. Почему все четыре года дедушка не приезжал в особняк? Он же после экстренной операции быстро оправился и явился в дом! Почему внуки не звонили ему, например, по видеосвязи? Или сами внуки с родителями не поехали повидать Халиса? Как такое вообще возможно?