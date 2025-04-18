Небензя: прекращения огня на Украине на текущем этапе нереалистично

Постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что в настоящее время прекращение огня на Украине «нереалистично».
Он подчеркнул, что ранее Киев нарушил соглашение об ограниченном прекращении огня, которое касалось энергетической инфраструктуры.
«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — сказал Небензя.
Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации по итогам закрытых консультаций Совбеза ООН.
Ранее Небензя заявил, что российская сторона не даст использовать переговоры для усиления Киева.