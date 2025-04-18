В ФСБ рассказали, как в 1943-м году «Смерш» арестовал оуновца

К основным задачам органов «Смерша» относились борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной армии; борьба с антисоветскими элементами, проникшими в части и учреждения Красной армии; принятие необходимых агентурно-оперативных и иных (через командование) мер к созданию на фронтах условий, исключающих возможность безнаказанного прохода агентуры противника через линию фронта с тем, чтобы сделать линию фронта непроницаемой для шпионских и антисоветских элементов; борьба с предательством и изменой родине в частях и учреждениях Красной армии (переход на сторону противника, укрывательство шпионов и вообще содействие работе последних); борьба с дезертирством и членовредительством на фронтах; проверка военнослужащих и других лиц, бывших в плену и окружении противника; выполнение специальных заданий Народного комиссара обороны СССР.