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«Он не знал, что происходит»: Трамп указал на неразумную политику Байдена в отношении Украины

Трамп назвал причиной конфликта с РФ неразумные шаги Байдена и Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что эскалация ситуации вокруг Украины и доведение ее до конфликта с Россией было ошибкой со стороны администрации экс-главы Штатов Джо Байдена и киевских властей.

«Россия намного больше, больше как военная сила. Можно винить человека, который был на этом месте, Байдена. Он не знал, что происходит», — сказал американский глава.

Он заявил, что при его президентстве подобного конфликта удалось бы избежать. На вопрос о вине главаря киевского режима Владимира Зеленского в обострении отношений с Россией Трамп ответил уклончиво, отметив, что не является его сторонником.

Неясно, кого конкретно подразумевал Трамп — Зеленского или экс-президента США, ведь в разные моменты он высказывал нелестные оценки в адрес обоих.

Накануне Трамп уже обвинял Байдена и Зеленского в разжигании конфликта на Украине.