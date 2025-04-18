Президент США Дональд Трамп заявил, что эскалация ситуации вокруг Украины и доведение ее до конфликта с Россией было ошибкой со стороны администрации экс-главы Штатов Джо Байдена и киевских властей.
«Россия намного больше, больше как военная сила. Можно винить человека, который был на этом месте, Байдена. Он не знал, что происходит», — сказал американский глава.
Он заявил, что при его президентстве подобного конфликта удалось бы избежать. На вопрос о вине главаря киевского режима Владимира Зеленского в обострении отношений с Россией Трамп ответил уклончиво, отметив, что не является его сторонником.
Неясно, кого конкретно подразумевал Трамп — Зеленского или экс-президента США, ведь в разные моменты он высказывал нелестные оценки в адрес обоих.
Накануне Трамп уже обвинял Байдена и Зеленского в разжигании конфликта на Украине.