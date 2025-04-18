Мошенники посягнули на имя патриарха Кирилла, чтобы дурить россиян

«Мошенники пытаются использовать имя патриарха Кирилла. Аферисты, в том числе из стран СНГ, манипулируют священнослужителями и прихожанами, подделывая решения о наградах, повышении сана или сборах на благотворительность, а затем требуют деньги. Доверяйте только проверенным источникам», — заявил Легойда. Его обращение опубликовано на официальном сайте РПЦ.