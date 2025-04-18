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Мошенники посягнули на имя патриарха Кирилла, чтобы дурить россиян

В Русской православной церкви (РПЦ) предупредили о росте мошеннических схем, где злоумышленники прикрываются именем патриарха Кирилла. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В РПЦ призывают верующих доверять только официальным источникам.

В Русской православной церкви (РПЦ) предупредили о росте мошеннических схем, где злоумышленники прикрываются именем патриарха Кирилла. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Мошенники пытаются использовать имя патриарха Кирилла. Аферисты, в том числе из стран СНГ, манипулируют священнослужителями и прихожанами, подделывая решения о наградах, повышении сана или сборах на благотворительность, а затем требуют деньги. Доверяйте только проверенным источникам», — заявил Легойда. Его обращение опубликовано на официальном сайте РПЦ.

По словам представителя РПЦ, все официальные распоряжения патриарха Кирилла публикуются на официальных ресурсах, а коммуникации ведутся только через уполномоченных лиц. Церковь призывает верующих при любых подозрениях, особенно при требованиях перевести средства, обращаться в епархии, синодальные структуры или полицию.

Ранее в РПЦ предложили ввести запрет на покупку некоторых пасхальных куличей в пакетах с изображениями святынь и религиозных символов. Такая мера направлена на предотвращение неподобающего обращения с сакральными изображениями после употребления продукта.