Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Манчестер Юнайтед» победил «Лион» со счётом 5:4 и вышел в полуфинал ЛЕ

Английский Манчестер Юнайтед победил французский Лион в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы и пробился в полуфинал. Сумасшедший матч на стадионе Олд Траффорд завершился в дополнительное время со счётом 5:4.

Основные 90 минут, как и во встрече в Лионе, завершились со счётом 2:2. У хозяев мячи забили Мануэль Угарте (10-я минута) и Диогу Далот (45+1). У гостей — Корентин Толиссо (71) и Николас Тальяфико (78). На 89-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Толиссо, однако в дополнительное время Райан Шерки (105) и Александр Ляказетт (110, пенальти) вывели «Лион» вперёд. «МЮ» сначала сравнял счёт после точных ударов Бруну Фернандеша (114, пенальти) и Кобби Майну (120), а победу принёс Гарри Магуайр (120+1).

По итогам двух матчей «МЮ» выиграл со счётом 7:6 и вышел в полуфинал, где сыграет с испанским «Атлетиком». Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдёт 21 мая в испанском Бильбао.

Ранее определились все участники полуфинала Лиги чемпионов. Последними стали лондонский «Арсенал», выбивший действующего чемпиона мадридский «Реал», а также миланский «Интер», сломивший сопротивление мюнхенской «Баварии».