«Манчестер Юнайтед» победил «Лион» со счётом 5:4 и вышел в полуфинал ЛЕ

Основные 90 минут, как и во встрече в Лионе, завершились со счётом 2:2. У хозяев мячи забили Мануэль Угарте (10-я минута) и Диогу Далот (45+1). У гостей — Корентин Толиссо (71) и Николас Тальяфико (78). На 89-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Толиссо, однако в дополнительное время Райан Шерки (105) и Александр Ляказетт (110, пенальти) вывели «Лион» вперёд. «МЮ» сначала сравнял счёт после точных ударов Бруну Фернандеша (114, пенальти) и Кобби Майну (120), а победу принёс Гарри Магуайр (120+1).