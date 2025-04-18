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Зеленский назначил нового главу Сумской областной военной администрации

Главу Сумской ОВА стал генерал полиции Олег Григоров.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский назначил нового главу Сумской ОВА, им стал Олег Григоров, сообщает РИА Новости.

«Назначить Григорова Олега Алексеевича главой Сумской областной военной администрации», — цитирует агентство указ Зеленского.

Григоров является генералом полиции. По данным украинских средств массовой информации, прежде он занимал руководящие должности в нацполиции «в разных регионах».

Ранее сообщалось, что Зеленский при поддержке украинского правительства отправил в отставку главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха.

Артюх фактически подтвердил проведение церемонии награждения командиров Вооружённых сил Украины в городе Сумы, по которым ВС РФ нанесли удар.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответственность за удар по ВСУ в Сумах лежит на Зеленском.