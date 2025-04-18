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В Госдуме хотят сделать выходным день, следующий за Пасхой

В ЛДПР выступили за выходной день после Пасхи.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме РФ подготовили законопроект, обязывающий правительство с 2026 года ежегодно переносить один выходной на понедельник после Пасхи. Документ уже направлен в кабмин для получения заключения и имеется в распоряжении РИА Новости.

Инициаторами проекта выступила группа депутатов ГД от ЛДПР под руководством Ярослава Нилова, возглавляющего комитет по социальной политики.

Согласно положениям Трудового кодекса, для оптимального использования праздничных и выходных дней допускается их перенос на другие даты.

Кроме того, в течение года возможен дополнительный перенос выходных по правительственным постановлениям, но они должны быть обнародованы минимум за два месяца до новой даты выходного дня.

Как указано в пояснительной записке, предлагаемый перенос выходного дня на понедельник после Пасхи поможет создать благоприятные условия для реализации религиозных потребностей верующих, а также предоставить гражданам дополнительную возможность провести время с близкими в весенний сезон.

Ранее KP.RU подсчитала, как за год изменились цены на главные пасхальные блюда.