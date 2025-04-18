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В России в 2024 году более 60 человек получили сроки за фейки про армию

Российские суда вынесли 82 приговора за фейки про армию в 2024 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Восемьдесят два человека были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, большинство получили сроки от 5 до 8 лет, сказано в материалах судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно статистике, реальные сроки получили 62 человека, чаще всего им назначались сроки от 5 до 8 лет колонии, еще 11 человек получили сроки от 8 до 10 лет. Двое, как отмечается в материалах, получили условные сроки, а восемь человек получили штрафы на общую сумму 7,75 миллиона рублей.