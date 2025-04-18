ФСБ обнародовала документы: как немцы с помощью украинцев выходили на советских партизан

Агенты ФСБ обнародовали данные о работе управления, освобождавшего юго-восток Украины в годы Великой Отечественной войны. Стало известно, что немецкие фашисты использовали советских подростков для сбора разведданных. Соответствующие документы опубликованы на сайте государственного архива.
Немцы, помимо прочего, заставляли подростков, попавших в плен, устраивать диверсии. Отмечается, что украинские националисты помогали фашистам. Благодаря их службе немцы находили советских партизан и коммунистов. После — вывозили их на расстрел.
«В противотанковом рву в районе сёл Вознесенка, Константиновка, Пески, в пригороде Кручи обнаружено до 14 тыс. расстрелянных и замученных советских людей», — указано в документе.
Жители Крыма, попавшие в плен к гитлеровцам, в особенности коммунисты, евреи и интеллигенция, считались в ФРГ смертельными врагами. Их признавали негодным материалом и уничтожали.