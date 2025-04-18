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Зеленский назначил главой Сумской ОВА Олега Григорова

Зеленский назначил нового главу Сумской ОВА.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Григорова на должность главы Сумской областной военной администрации. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Зеленского.

«Указ назначить Григорова Олега Алексеевича главой Сумской областной военной администрации», — следует из текста указа.

Согласно информации телеканала «Общественное», Зеленский освободил от должности Владимира Артюха, возглавлявшего Сумскую областную военную администрацию. Подобное решение получило одобрение украинского кабинета министров.

По данным издания «Страна», генерал полиции Григоров имеет большой управленческий опыт, ранее возглавляя подразделения национальной полиции в различных областях Украины.

Ранее KP.RU писал, что Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.