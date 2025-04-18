В ГД предложили сделать выходным день после Пасхи

«Проект федерального закона о внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса РФ предлагает закрепить обязанность правительства каждый год, начиная с 2026-го, переносить один выходной на понедельник, следующий за Пасхой, если он не совпадает с официальным нерабочим праздничным днем», — сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа. В пояснительной записке говорится, что перенос выходного на понедельник после Пасхи поможет верующим выразить религиозные чувства и провести больше времени с близкими весной.