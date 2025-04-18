«Будё-Глимт» с российским вратарём Хайкиным вышел в полуфинал Лиги Европы

В драматичном ответном матче против римского «Лацио» норвежцы проиграли в основное время со счётом 0:2 и встреча перешла в дополнительное время. Там команды обменялись голами, а затем «Будё» одержал победу в серии пенальти со счётом 3:2. Ключевую роль в успехе сыграл российский голкипер Хайкин, отразивший два удара в решающей серии.