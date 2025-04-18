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«Будё-Глимт» с российским вратарём Хайкиным вышел в полуфинал Лиги Европы

Норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт» с российским вратарём Никитой Хайкиным в составе стал первым норвежским клубом, вышедшим в полуфинал Лиги Европы.

В драматичном ответном матче против римского «Лацио» норвежцы проиграли в основное время со счётом 0:2 и встреча перешла в дополнительное время. Там команды обменялись голами, а затем «Будё» одержал победу в серии пенальти со счётом 3:2. Ключевую роль в успехе сыграл российский голкипер Хайкин, отразивший два удара в решающей серии.

Радость игроков «Будё-Глимт» от выхода в полуфинал Лиги Европы. Видео X /

FK Bodø/Glimt.

Ранее определились полуфинальные пары Лиги чемпионов. Лондонский «Арсенал» сыграет с ПСЖ, а «Интер» встретится с «Барселоной». Первые игры пройдут 29 и 30 апреля, ответные — 6 и 7 мая.