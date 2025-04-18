«Стреляет не оружие, а люди»: Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой во Флориде, где погибли жители

В четверг, 17 апреля, в американской Флориде произошла стрельба. Погибли, по меньшей мере, пять человек, сообщило местное издание WFTV. Президент США Дональд Трамп назвал инцидент «ужасной вещью», но пояснил, что дело не в праве американцев на владение оружием, а в самих людях. Так хозяин Белого дома отреагировал на вопрос журналистов об ужесточении контроля над оборотом огнестрелов в США.