«Стреляет не оружие, а люди»: Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой во Флориде, где погибли жители

В четверг, 17 апреля, в американской Флориде произошла стрельба. Погибли, по меньшей мере, пять человек, сообщило местное издание WFTV. Президент США Дональд Трамп назвал инцидент «ужасной вещью», но пояснил, что дело не в праве американцев на владение оружием, а в самих людях. Так хозяин Белого дома отреагировал на вопрос журналистов об ужесточении контроля над оборотом огнестрелов в США.
По его мнению, американцы должны иметь доступ к оружию. Дональд Трамп заявил, что является сторонником Второй поправки к Конституции, которая гарантирует это право.
«Что касается вопросов законодательства, это все продолжается уже давно… Я всегда буду защищать Вторую поправку», — подытожил американский лидер.
Количество пострадавших в результате стрельбы в университете Флориды составило шесть человек. Они находятся в тяжелом состоянии.