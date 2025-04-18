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«Обнадеживающий прием»: в Госдепе прокомментировали переговоры по Украине в Париже

Госдеп рассказал о воодушевлении в Париже от предложений США по Украине.

Источник: Комсомольская правда

В Госдепе США прокомментировали прошедшие во Франции переговоры. Так, американские контуры сделки по Украине были восприняты «с воодушевлением».

«Обнадеживающий прием в Париже предложенных США рамок показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения», — рассказали в Госдепе.

В официальном заявлении подчеркивается, что Белый дом во главе с Дональдом Трампом стремится к завершению боевых действий. В рамках этой политики США предложили «всем сторонам контуры прочного мира» на Украине.

17 апреля в Париже прошли переговоры по вопросам украинского конфликта. Среди стран-участниц были: США, Германия и Великобритания, а также Украина и Франция. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что переговоры были позитивными и конструктивными. При этом Макрон и Владимир Зеленский успели поговорить до и после официального начала переговоров делегаций.