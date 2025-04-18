«Обнадеживающий прием»: в Госдепе прокомментировали переговоры по Украине в Париже

17 апреля в Париже прошли переговоры по вопросам украинского конфликта. Среди стран-участниц были: США, Германия и Великобритания, а также Украина и Франция. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что переговоры были позитивными и конструктивными. При этом Макрон и Владимир Зеленский успели поговорить до и после официального начала переговоров делегаций.