Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро объявил о своем визите в Киев, запланированном на 9 мая. Об этом он сообщил в эфире телеканала LCI.
«Министры иностранных дел европейских стран собираются встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду», — сказал Барро.
Барро подчеркнул символичность даты: 9 мая 2025 года отмечается 75-летие декларации Шумана — исторического документа, предложившего интеграцию угольной и сталелитейной промышленности Франции и Западной Германии. Это решение привело к созданию Европейского объединения угля и стали, ставшего фундаментом современного ЕС.
Ранее в МИД Росси оценили нелепые планы главы киевского режима Владимира Зеленского на 9 мая. Так, официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что намерение Киева пригласить глав стран Евросоюза на 9 Мая — театр абсурда.