Россияне стремятся попасть на Родину к Пасхе: на границе Эстонии с РФ выстроились очереди

Пасха — светлый праздник, издавна почитаемый в России. Этот день принято проводить с семьей или на служениях в церквях. Россияне, уехавшие из страны, стремятся попасть на Родину к празднику. Наибольший ажиотаж наблюдают на границе с Эстонией, пишет РБК.
Отмечается, что очереди из россиян прилично выросли в пограничном городе Нарва. Пассажирам, пересекающим границу, посоветовали рассчитывать время заранее и закладывать его «с запасом».
Как рассказала генеральный директор АО «Евролайнс» Наталья Арефьева, ажиотаж обусловлен также школьными каникулами. Однако на следующей неделе всё резко изменится. Россияне массово начнут возвращаться в Эстонию. Тогда на границе сложится уже иная, обратная ситуация.
Как пишет издание, стремящиеся в Россию жители стоят в очередях на пункте в Нарве по пять и более часов. КПП закрывают к 23:00. Те, кто не успевают пройти контроль, ночуют в гостиницах и возвращаются в очередь с утра. Люди даже начали продавать места, чтобы помочь нуждающимся в выезде и подзаработать.
Подчеркивается, что с 30 апреля по 2 мая пограничный пункт перекроют из-за проведения учений Департамента полиции, погранохраны и Союза обороны «Щит». Попасть в Россию через «Нарву-1» можно вновь с 3 мая.
В РФ, между тем, начали подсчитывать стоимость пасхального кулича. Он обойдется в среднем в 234 рубля. Это на 10% дороже, чем в прошлом году. Так, стоимость муки за 350 грамм составит 19 рублей, 70 грамм сливочного масла обойдутся в 85 рублей, 170 мл молока — 16 рублей, сахар и сухофрукты — еще 70 рублей. А яйца, между тем, подешевели. Десяток стоит порядка 107 рублей. Это куда дешевле, чем было даже неделю назад.
Российские депутаты, видя приверженность граждан Пасхе, подготовили проект, обязывающий правительство с 2026 года переносить выходной на день после праздника. Это позволит создать благоприятные условия для реализации религиозных потребностей верующих. Кроме того, у россиян будет больше времени на отдых в кругу семьи в весенний сезон. Инициаторами проекта выступила группа от ЛДПР.