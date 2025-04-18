Россияне стремятся попасть на Родину к Пасхе: на границе Эстонии с РФ выстроились очереди

В РФ, между тем, начали подсчитывать стоимость пасхального кулича. Он обойдется в среднем в 234 рубля. Это на 10% дороже, чем в прошлом году. Так, стоимость муки за 350 грамм составит 19 рублей, 70 грамм сливочного масла обойдутся в 85 рублей, 170 мл молока — 16 рублей, сахар и сухофрукты — еще 70 рублей. А яйца, между тем, подешевели. Десяток стоит порядка 107 рублей. Это куда дешевле, чем было даже неделю назад.