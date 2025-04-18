NYT: застрелившему главу здравоохранения США Манджоне грозит смертная казнь

В США Луиджи Манджоне, который застрелил одного из главных страховщиков США — 50-летнего Брайана Томпсона, предъявили обвинения в преследовании, незаконном хранении огнестрельного оружия и убийстве. Генеральный прокурор Пэм Бонди добивается смертной казни. Об этом пишет местная газета The New York Times.
«Указ президента был очень четким: мы должны добиваться смертной казни, когда это возможно», — сообщил Бонди в беседе с Fox News.
Изначально Манджоне был обвинен на основании федерального заявления при аресте, однако последующее обвинительное заключение и заявление генерального прокурора Пэм Бонди о намерении требовать смертной казни свидетельствуют об ужесточении позиции администрации Дональда Трампа в судебном процессе.
При этом обвинительное заключение не содержит новых обвинений в отношении 26-летнего Манджоне. По данным следствия, он убил 50-летнего Брайана Томпсона, когда тот направлялся на утреннее совещание в манхэттенском отеле. Подозреваемый был задержан через пять дней в заведении McDonald’s в Алтуне и экстрадирован в Нью-Йорк для предъявления обвинений.
Ранее в кампусе Университета Флориды произошла стрельба: неизвестный открыл огонь и ранил шесть человек, при этом один из них находится в критическом состоянии.