NYT: застрелившему главу здравоохранения США Манджоне грозит смертная казнь

При этом обвинительное заключение не содержит новых обвинений в отношении 26-летнего Манджоне. По данным следствия, он убил 50-летнего Брайана Томпсона, когда тот направлялся на утреннее совещание в манхэттенском отеле. Подозреваемый был задержан через пять дней в заведении McDonald’s в Алтуне и экстрадирован в Нью-Йорк для предъявления обвинений.