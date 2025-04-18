В Венгрии заявили, что переговоры по Украине приведут либо к поражению ЕС, либо к «полной катастрофе»

Мир на Украине может быть представлен в двух вариантах. Первый — всеобъемлющий. Такой договор станет стратегическим поражением Евросоюза. Второй вариант — сепаратный мир с Россией, на который может согласиться Вашингтон. Это решение, в свою очередь, приведет «к полной катастрофе». Так аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высказался в соцсети о судьбе мира.