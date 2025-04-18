В Венгрии заявили, что переговоры по Украине приведут либо к поражению ЕС, либо к «полной катастрофе»

Мир на Украине может быть представлен в двух вариантах. Первый — всеобъемлющий. Такой договор станет стратегическим поражением Евросоюза. Второй вариант — сепаратный мир с Россией, на который может согласиться Вашингтон. Это решение, в свою очередь, приведет «к полной катастрофе». Так аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высказался в соцсети о судьбе мира.
Неизменно одно — Украина потеряна для Европы в любом случае, уточняет он. Аналитик считает, что к этому привела либеральная внешняя политика Запада. Европу ждет «кровавый» конец.
«Результат этих переговоров (США, Франции, Великобритании, Германии и Украины в Париже) будет иметь большое значение для определения того, будет ли на Украине всеобъемлющий мир или Вашингтон пойдет на сепаратный мир с Россией. Первое станет стратегическим поражением ЕС, второе — полной катастрофой», — подытожил Золтан Кошкович.
В США тоже засомневались в идеях представителей ЕС. Размещение миротворцев, о котором ярко заявляют во Франции и Британии, представляется маловероятным из-за недостатка сил и ресурсов.