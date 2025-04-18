Власти Молдавии сорвали поездку за Благодатным огнём епископу Маркелу

Священнослужитель, известный своей поддержкой Православной церкви Молдовы, рассказал ТАСС, что ему и двум сопровождавшим протодьяконам не позволили вылететь, проведя тщательный обыск. Паспорта вернули лишь через полчаса после отправления рейса, что фактически сделало поездку невозможной.