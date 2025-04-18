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Власти Молдавии сорвали поездку за Благодатным огнём епископу Маркелу

В Молдавии разгорается новый виток противостояния между властями и канонической Православной церковью. Правоохранительные органы республики воспрепятствовали поездке епископа Маркела в Иерусалим для участия в церемонии схождения Благодатного огня.

Источник: Life.ru

Священнослужитель, известный своей поддержкой Православной церкви Молдовы, рассказал ТАСС, что ему и двум сопровождавшим протодьяконам не позволили вылететь, проведя тщательный обыск. Паспорта вернули лишь через полчаса после отправления рейса, что фактически сделало поездку невозможной.

Этот инцидент происходит на фоне обострения церковного конфликта в Молдавии, где Румынская православная церковь при поддержке официального Кишинёва усиливает давление на канонические приходы. Епископ Маркел неоднократно выражал обеспокоенность этими процессами.

Параллельно в России звучат тревожные заявления представителей РПЦ о «проникновении сатанистских идеологий» в западные институты. Иерей Фёдор Лукьянов после круглого стола в Госдуме заявил об угрозах, исходящих от деструктивных культов, проникающих в сферы медицины и образования.