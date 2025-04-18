Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист разъяснила, кого работодатель вправе заставить выйти на субботник

Юрист Паушкина: субботник на работе может быть лишь в пределах рабочего времени.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Понятие «субботник» никак не урегулировано законодательно — как правило, под ним подразумеваются общественно полезные работы в выходной день. Участвовать в этой деятельности сотрудник должен, лишь если это входит в его должностные обязанности, рассказала агентству «Прайм» Юлия Паушкина, адвокат, партнер трудовой практики АБ КИАП.

Как правило, такие обязанности прописаны в должностной инструкции в случае, если деятельность работника связана с уборкой и/или уходом за растениями. При этом график работника должен совпадать со временем проведения мероприятия. Проще говоря, в свой рабочий день такой сотрудник обязан выйти на субботник в пределах рабочего времени.

«Если такой должностной обязанности нет, то обязать работника принять участие в субботнике или применить к нему меры дисциплинарной ответственности за неучастие нельзя», — заключила адвокат.