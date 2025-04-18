Юрист разъяснила, кого работодатель вправе заставить выйти на субботник

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Понятие «субботник» никак не урегулировано законодательно — как правило, под ним подразумеваются общественно полезные работы в выходной день. Участвовать в этой деятельности сотрудник должен, лишь если это входит в его должностные обязанности, рассказала агентству «Прайм» Юлия Паушкина, адвокат, партнер трудовой практики АБ КИАП.
Как правило, такие обязанности прописаны в должностной инструкции в случае, если деятельность работника связана с уборкой и/или уходом за растениями. При этом график работника должен совпадать со временем проведения мероприятия. Проще говоря, в свой рабочий день такой сотрудник обязан выйти на субботник в пределах рабочего времени.
«Если такой должностной обязанности нет, то обязать работника принять участие в субботнике или применить к нему меры дисциплинарной ответственности за неучастие нельзя», — заключила адвокат.