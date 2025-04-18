Орбан: Запад вступил в прокси-войну за Украину и проиграл ее

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с венгерским YouTube-каналом Öt сделал резкое заявление о ситуации на Украине. Он охарактеризовал западное участие как проигранную прокси-войну, которая вместо ожидаемых результатов принесла новые проблемы, что, по его убеждению, признают все разумные участники международного диалога.
«Запад проиграл эту войну, что стало огромным бременем для всего западного мира. Проиграть войну — это серьезно», — сказал Орбан.
Как отметил Орбан, президент США Дональд Трамп преподносит свое решение о выходе из конфликта и попытки найти компромисс как предотвращение «очень серьезного поражения» Америки.
Накануне Виктор Орбан заявил, что украинское руководство совместно с лидерами Евросоюза предпринимают попытки вовлечь Венгрию и Словакию в противостояние с Россией.