Орбан: Запад вступил в прокси-войну за Украину и проиграл ее

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с венгерским YouTube-каналом Öt сделал резкое заявление о ситуации на Украине. Он охарактеризовал западное участие как проигранную прокси-войну, которая вместо ожидаемых результатов принесла новые проблемы, что, по его убеждению, признают все разумные участники международного диалога.