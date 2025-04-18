В РФ поставили Киргизию на место после скандала с нелегалами в бане

«Половина задержанных — нелегальные мигранты, и ни один из них не пожаловался на действия правоохранителей. Россия обеспечивает порядок на своей территории и требует соблюдения законодательства. Ситуация очевидна и законна. Однако Бишкек, вопреки логике, решил вмешаться», — заявил Кобринский газете «Известия».