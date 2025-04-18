В РФ поставили Киргизию на место после скандала с нелегалами в бане

Задержанных нелегалов ждет принудительная депортация из РФ.
В Москве инцидент с массовым задержанием мигрантов из Киргизии в бане «Бодрость» спровоцировал дипломатическую напряженность. Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский считает, что действия России законны и направлены на усиления безопасности страны. Об этом сообщают «Известия».
«Половина задержанных — нелегальные мигранты, и ни один из них не пожаловался на действия правоохранителей. Россия обеспечивает порядок на своей территории и требует соблюдения законодательства. Ситуация очевидна и законна. Однако Бишкек, вопреки логике, решил вмешаться», — заявил Кобринский газете «Известия».
Силовики нагрянули с рейдом в московскую баню «Бодрость» 11 апреля, когда стало известно, что бизнесмен из Киргизии решил предоставлять банные услуги только своим соотечественникам и перестал пускать в столичную баню россиян. После жалоб туда нагрянули правоохранители, которые задержали парящихся мигрантов.