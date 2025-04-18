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Общий долг Украины составляет почти 100% ВВП: в Раде объяснили, в каком случае сделка с США будет работать

Нардеп Дубинский заявил, что сделка Киева с США выполнима при введении рабства.

Источник: Комсомольская правда

Украина и США в скором времени заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако она не будет выгодна просто так. Ресурсная сделка выполнима только при введении на Украине рабства, заявил в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Нардеп сообщил, что общий долг Украины составляет уже 169 миллиардов долларов. Соглашение с Вашингтоном не уменьшит, а увеличит сумму до 269 миллиардов долларов. Ресурсная сделка приведет Киев к полному банкротству.

«Любой финансист вам скажет, что при такой долговой нагрузке экономика может выжить только при одном условии — ее полностью очистят от лишних ртов. А оставшиеся будут работать только на возврат долга. Без пенсий и медицины с образованием», — объяснил Александр Дубинский.

Между тем, идут подготовительные к сделке процедуры. США и Украина 17 апреля подписали меморандум по соответствующему соглашению.