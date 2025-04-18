Общий долг Украины составляет почти 100% ВВП: в Раде объяснили, в каком случае сделка с США будет работать

Украина и США в скором времени заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако она не будет выгодна просто так. Ресурсная сделка выполнима только при введении на Украине рабства, заявил в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.