ФСБ раскрыла, как гитлеровцы использовали подростков в военных целях

В честь 82-й годовщины со дня основания военной контрразведки СМЕРШ, ФСБ впервые рассекретила и обнародовала архивные документы, связанные с деятельностью этого подразделения на освобождённых территориях юго-восточной Украины во время Великой Отечественной войны.
Среди представленных материалов содержатся свидетельства о том, как немецкие спецслужбы, в частности абвер, активно использовали советских подростков, оказавшихся в плену, в качестве разведчиков и диверсантов.
Согласно обнародованным данным, на временно оккупированных землях, таких как село Большая Белозёрка, действовали лагеря, в которых находились сотни подростков. Там с ними проводились занятия по строевой подготовке, обращению с оружием и основам разведдеятельности. Во время боёв за Мелитополь из одного из таких лагерей были направлены за линии фронта четверо подростков с разведывательными задачами, поставленными немецкой стороной.
Также в архивах отражены методы, которыми гитлеровские спецслужбы действовали осенью 1943 года. В частности, речь идёт о сотрудничестве украинских националистов с гестапо, члены которого при их помощи отслеживали партизан и коммунистов. Этих людей впоследствии арестовывали и казнили. В одном из докладов, адресованных заместителю наркома обороны СССР, отмечено, что в противотанковом рву в районе нескольких сёл и пригородов Мелитополя были обнаружены массовые захоронения — до 14 тысяч замученных и расстрелянных мирных советских граждан.
Ранее региональное управление Федеральной службы безопасности рассекретило архивные документы, посвящённые деятельности партизанских отрядов и подпольных организаций в Крыму в годы Великой Отечественной войны.