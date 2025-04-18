ФСБ раскрыла, как гитлеровцы использовали подростков в военных целях

Также в архивах отражены методы, которыми гитлеровские спецслужбы действовали осенью 1943 года. В частности, речь идёт о сотрудничестве украинских националистов с гестапо, члены которого при их помощи отслеживали партизан и коммунистов. Этих людей впоследствии арестовывали и казнили. В одном из докладов, адресованных заместителю наркома обороны СССР, отмечено, что в противотанковом рву в районе нескольких сёл и пригородов Мелитополя были обнаружены массовые захоронения — до 14 тысяч замученных и расстрелянных мирных советских граждан.