«Движение первых» запустило образовательную программу для наставников

Программа проходит в два этапа: с 16 по 19 и с 19 по 22 апреля. Участников ждут мастер-классы от партнёров конкурса, мотивационные сессии, мозговые штурмы и встречи с ведущими экспертами в сфере образования. Особый акцент делается на развитии лидерского потенциала детей и подростков, а также на создании системы поддержки для их наставников.