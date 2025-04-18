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«Движение первых» запустило образовательную программу для наставников

В Крыму стартовала программа «Инструменты наставника», организованная «Движением первых» для педагогов, готовящих участников всероссийского конкурса «Большая перемена». Более 300 учителей со всей страны собрались, чтобы повысить свои профессиональные навыки и обменяться опытом в работе с талантливыми школьниками.

Источник: Life.ru

Программа проходит в два этапа: с 16 по 19 и с 19 по 22 апреля. Участников ждут мастер-классы от партнёров конкурса, мотивационные сессии, мозговые штурмы и встречи с ведущими экспертами в сфере образования. Особый акцент делается на развитии лидерского потенциала детей и подростков, а также на создании системы поддержки для их наставников.

«За каждым наставником — сотни ребят, которые добьются новых побед и достижений для будущего России», — отметил заместитель председателя правления «Движения первых» Валерий Моргуновский.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто включился в работу движения детей и молодёжи, и отдельно отметил, что среди наставников «Движения первых» стало появляться всё больше участников специальной военной операции.