«Движение первых» запустило образовательную программу для наставников

Программа проходит в два этапа: с 16 по 19 и с 19 по 22 апреля. Участников ждут мастер-классы от партнёров конкурса, мотивационные сессии, мозговые штурмы и встречи с ведущими экспертами в сфере образования. Особый акцент делается на развитии лидерского потенциала детей и подростков, а также на создании системы поддержки для их наставников.
«За каждым наставником — сотни ребят, которые добьются новых побед и достижений для будущего России», — отметил заместитель председателя правления «Движения первых» Валерий Моргуновский.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто включился в работу движения детей и молодёжи, и отдельно отметил, что среди наставников «Движения первых» стало появляться всё больше участников специальной военной операции.